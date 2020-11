Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce serait loin d'être la guerre entre Messi et Griezmann !

Publié le 13 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann n’en finit plus de faire parler, Ivan Rakitic, qui a quitté le FC Barcelone cet été, a fait le point sur ce gros sujet.

En 2019, au moment de l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, tout le monde attendait avec impatience l’association avec Lionel Messi. Sur le papier, ce duo avait de quoi faire rêver, mais la réalité est bien différente. En effet, la saison dernière, les deux hommes n’échangeaient quasiment jamais et cela n’a pas vraiment évolué lors de ce nouvel exercice. Forcément, cela n’est passé inaperçu en Espagne, où cette relation est scrutée à la loupe. Alors que la connexion Messi-Griezmann a souvent fait polémique, à en croire Ivan Rakitic, il n’y aurait aucun malaise entre les deux stars. Loin de là…

« Ils passaient du temps ensemble »