Barcelone : Les révélations de Luis Suarez sur sa relation avec Lionel Messi !

Publié le 16 novembre 2020 à 7h00 par D.M.

Malgré son départ du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Luis Saurez a gardé contact avec certains de ses anciens coéquipiers et notamment Lionel Messi.

Le dernier mercato estival a été synonyme de départ pour Luis Suarez. Arrivé au FC Barcelone en 2014, l’attaquant uruguayen a été contraint de quitter le FC Barcelone, poussé vers la sortie par Ronald Koeman. Après six ans de bons et loyaux services, El Pistolero a changé d'air et a pris la décision de rejoindre l’Atlético. Au moment de son départ, Lionel Messi, qui est devenu au fil des années un ami proche de Luis Suarez, avait tenu à lui adresser un message. « Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club ; Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait. Je commençais à me faire à l'idée mais aujourd'hui je suis entré dans le vestiaire, et j'ai réalisé pour de vrai. Ce sera vraiment difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains comme en-dehors. Tu nous manqueras énormément. Ce fut de nombreuses années, de nombreux buts, repas, dîners... Beaucoup de choses que je n'oublierai jamais, tous ces jours ensemble » avait écrit l’attaquant argentin sur son compte Instagram .

« Nous avons parlé de la vie, du virus, de tout, mais très peu du football »