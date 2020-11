Foot - Barcelone

Barcelone : Fabregas monte au créneau pour Messi !

Publié le 13 novembre 2020 à 15h53 par La rédaction mis à jour le 13 novembre 2020 à 15h54

Ancien partenaire de Lionel Messi, Cesc Fabregas, aujourd'hui à l’AS Monaco, a tenu à apporter son soutien à l’Argentin pendant cette période compliquée.