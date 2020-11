Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Des tensions entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ?

Publié le 11 novembre 2020 à 21h00 par T.M.

Alors que les relations entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ne sont pas les meilleures, cela ne devrait pas s’améliorer avec les récents événements. Explications.

Depuis l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone en 2019, la relation du Français avec Lionel Messi est scrutée à la loupe. Et en Espagne, ce sujet s’est d’ailleurs retrouvé au centre de la polémique puisque les deux joueurs n’échangeaient quasiment jamais sur le terrain. Et visiblement, cela pourrait ne pas aller mieux à la suite des derniers propos de l’ancien agent de Griezmann, Eric Olhats, à propos de Messi. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », a-t-il lancé pour France Football .

Messi remonté ?