Mercato - Barcelone : Messi, Guardiola… Le Barça peut tout perdre cet hiver !

Publié le 18 novembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone, via le candidat à la présidence Victor Font, aimerait prolonger le contrat de Lionel Messi et rapatrier Pep Guardiola, le Barça serait susceptible de voir ces deux dossiers tourner en la faveur de Manchester City dès le mois de janvier.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font multiplie les sorties médiatiques pour convaincre les socios de son projet qui consiste en plusieurs points. Premièrement, la prolongation de Lionel Messi qui est selon lui primordiale. Mais pour parvenir à rallonger le contrat courant jusqu’en juin prochain du capitaine du Barça , Victor Font a évoqué à Reuters sa volonté de mettre en place un projet compétitif qui permettra de convaincre l’Argentin que le FC Barcelone peut encore lui apporter beaucoup. Et cela passera par le rapatriement de certaines anciennes icônes du club blaugrana comme Xavi Hernandez au poste d’entraîneur par exemple. « Quand vous avez la chance d'avoir le meilleur joueur du monde dans votre équipe, vous devez conserver ce talent. Si Messi va chez un concurrent, nous ne trouverons pas facilement une alternative car il n'y a pas d'alternative à Messi. C'est pourquoi il est essentiel de le retenir à court terme. Mais pour nous, l'association entre Messi et le Barca est une relation stratégique et nous voulons nous assurer que nous créons les bonnes conditions pour que Messi puisse jouer un rôle dans le club même après sa retraite. Messi pourrait apporter beaucoup d'idées. Messi doit être convaincu que nous avons un projet compétitif et gagnant, et Xavi peut jouer un rôle décisif pour nous aider à le faire ». Outre Xavi, ce candidat aux présidentielles, qui devraient avoir lieu le 24 janvier selon la presse espagnole, compterait également sur un retour de Pep Guardiola. Mais la venue de l’entraîneur de Manchester City semble être compromise, et Lionel Messi ne serait pas étranger à cela.

Pep Guardiola s’éloigne de Barcelone…

Certes, Goal a fait état mercredi d’une certaine résignation au sein de la direction de Manchester City quant à la prolongation de Pep Guardiola, dont le contrat expirera à la fin de la saison. La raison ? Le technicien espagnol n’aurait pas encore arrêté sa décision, mais saurait déjà qu’il n’aurait nullement l’intention de s’engager pour plus de 12 mois supplémentaires. De quoi permettre au FC Barcelone et surtout à Victor Font de se mettre à rêver d’un retour de Guardiola au sein de son administration. Cependant, le coach de Manchester City aurait à présent plus de chances de rallonger son expérience mancunienne. C’est en effet ce que The Sun explique ce mercredi. Le tabloïd britannique lie l’avenir de Guardiola à celui de son ancien joueur Lionel Messi qui se rapprocherait énormément de Manchester City et ce, dès le mercato hivernal !

… en raison de la potentielle venue de Messi