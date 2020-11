Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 55M€ pour Lionel Messi cet hiver ?

Publié le 18 novembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors que Manchester City pourrait attendre la fin de la saison pour recruter Lionel Messi libre de tout contrat, un transfert lors du mercato hivernal serait programmé par le club mancunien.

En septembre dernier, quelques jours après que son départ n’ait pas eu lieu en raison d'un problème de délai par rapport à sa clause lui permettant de rompre son contrat unilatéralement, Lionel Messi prenait la parole. Pour Goal , le capitaine du FC Barcelone soulignait toute sa déception quant à la gestion de ce dossier par ses désormais anciens dirigeants depuis la démission de Josep Maria Bartomeu et l’ensemble du comité fin octobre. Les semaines sont passées, mais le ressentiment de Lionel Messi serait toujours présent. C’est du moins ce que laisse entendre la presse britannique qui évoque d’ailleurs un transfert à Manchester City dès le mercato hivernal.

Manchester City tenterait un coup avec Messi en janvier !