Mercato - Barcelone : Un incroyable opération à l'étude pour Lionel Messi ?

Publié le 18 novembre 2020 à 21h30 par B.C.

Alors que Lionel Messi sera libre à l'issue de la saison, Manchester City n'aurait pas l'intention d'attendre et compterait passer à l'action dès le mois de janvier pour s'attacher les services de la star argentine.

Désireux de changer d'air cet été, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone, ne voulant pas entrer en procès avec son club. Cependant, l'international argentin n'a pas prolongé son contrat et sera donc libre à l'issue de la saison. De quoi susciter des convoitises. Le PSG et Manchester City seraient notamment à l'affût dans ce dossier, mais la liste des prétendants pourrait s'allonger au fil des mois. Ainsi, le club de Pep Guardiola pourrait décider de prendre les devants, et ce dès le mercato hivernal ! Selon The Sun , les Citizens prépareraient leur offensive pour récupérer Lionel Messi en janvier, conscients que les finances du FC Barcelone sont dans le rouge et que la direction pourrait être tentée de vendre l'attaquant de 34 ans quelques mois avant la fin de son contrat.

Entre 50 et 60M€ + Eric Garcia pour Lionel Messi ?