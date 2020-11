Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avec Messi et Fati, le Barça a du pain sur la planche !

Publié le 18 novembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Le FC Barcelone semble avoir deux dossiers chaud sur la table, à savoir les prolongations de contrat de Lionel Messi et d’Ansu Fati. Et le Barça compterait remédier à ces situations.

Avec la démission de Josep Maria Bartomeu et l’ensemble de son comité de direction, le FC Barcelone via ses socios, va devoir élire un nouveau président. Les élections devraient avoir lieu le 24 janvier selon la presse ibérique. Mais d’autres dossiers chauds sont sur le feu et notamment la prolongation de contrat de Lionel Messi, son bail actuel expirant en juin prochain. The Sun explique qu’en interne, on se serait résigné dans cette opération, son départ à Manchester City se profilant les jours passant. Cependant, Mundo Deportivo ne tient pas le même discours.

Après Messi, place au dossier Fati