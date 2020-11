Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue du feuilleton Messi est déjà connue au Barça !

Publié le 18 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Bien que certains candidats à la présidence évoquent une prolongation de Lionel Messi acquise grâce à « un projet compétitif », on se serait déjà résigné en interne au FC Barcelone quant à son départ d’ici la fin de son contrat.

Depuis son transfert avorté début septembre, qui avait eu le don de l’irriter en attestent ses propos à Goal , la prolongation de Lionel Messi est sur toutes les lèvres du côté du FC Barcelone. En effet, le contrat du capitaine du Barça expirera le 30 juin prochain. Et en l’état actuel des choses, rien ne laisse réellement penser que l’Argentin prendra la décision d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Certes, certains candidats à l’image de Victor Font révèlent pouvoir convaincre Messi au cours de la saison de s’engager en faveur du Barça pour une durée indéterminée grâce à de réelles actions et un « projet compétitif » . Néanmoins, on en serait loin pour le moment.

Un départ de Messi attendu à Barcelone ?