Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, ce sera 300M€ ou rien !

Publié le 18 novembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que le PSG craindrait de perdre Kylian Mbappé l'été prochain, le club de la capitale travaillerait déjà sur sa succession et s'intéresserait notamment à Joao Felix. Cependant, l'Atlético de Madrid n'envisagerait pas le départ de l'international portugais, et attendrait au minimum les 300M€ de sa clause libératoire.

Leonardo l'a clairement annoncé, il souhaite conserver Kylian Mbappé et a déjà ouvert les discussions pour la prolongation de l'international français, sous contrat jusqu'en juin 2022. Cependant, le Bondynois tarde à répondre aux sollicitations du PSG, et le Real Madrid reste à l'affût pour enfin mettre la main sur lui après plusieurs tentatives infructueuses. L'attaquant de 21 ans n'a jamais caché son intention de porter un jour le maillot blanc, et le prochain mercato estival pourrait être l'occasion pour lui de réaliser l'un de ses rêves. Au sein du club de la capitale, on semble donc préparer ce départ tant redouté, et un joueur serait ciblé pour prendre la relève du numéro 7 parisien. D'après les informations divulguées par Eduardo Inda sur le plateau d' El Chiringuito ce lundi soir, le PSG s'intéresserait à Joao Felix pour prendre la succession de Kylian Mbappé. Alors que les Parisiens attendraient entre 150 et 200M€ pour l'éventuel transfert du champion du monde tricolore, cette somme pourrait donc être réinvestie sur l'international portugais, en pleine bourre du côté de l'Atlético de Madrid (7 buts, 3 passes décisives en 10 matches) après une première saison compliquée. Cependant, la tâche du PSG s'annonce compliquée.

L'Atlético ne veut pas vendre Joao Felix. Le joueur ne pense pas à un départ

Boucler le dossier Joao Felix ne sera pas une mince affaire comme l'a révélé le quotidien portugais Record ce mercredi. D'une part, l'Atlético de Madrid serait pleinement satisfait de son attaquant et compterait sur lui pour les années à venir. Ainsi, même une grosse offre ne suffirait pas à convaincre le club de Diego Simeone de lâcher la pépite portugaise. De plus, l'attaquant de 21 ans se verrait également rester chez les Colchoneros , d'autant que son contrat court jusqu'en juin 2026. En marge du choc entre l'Atlético et le FC Barcelone qui aura lieu samedi, Joao Felix a d'ailleurs annoncé la couleur concernant ses plans : « Je vais continuer à travailler pour faire bouger les choses afin de pouvoir apporter de la joie aux fans et à l'Atlético. » Et ce mercredi soir, OK Diario confirme la tendance.

Pour Joao Felix, ce sera 300M€