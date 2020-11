Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Casillas ouvre la porte à un retour

Publié le 18 novembre 2020 à 18h10 par La rédaction

Malgré une fin d’histoire délicate, Iker Casillas demeure une légende du Real Madrid. Désormais retraité, le portier historique n’exclut pas de revenir jouer un rôle en interne chez les Merengue.