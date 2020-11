Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération dans les tuyaux pour Pogba ?

Publié le 18 novembre 2020 à 14h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid songerait à recruter Paul Pogba l’été prochain, le joueur de Manchester United pourrait ne plus être disponible sur le marché. Un échange entre Pogba et Paulo Dybala serait une possibilité concrète.

Depuis son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid au printemps 2019, Zinedine Zidane aurait fait de Paul Pogba et de Kylian Mbappé ses deux priorités sur le marché des transferts à terme. Et la presse anglaise explique ces dernières heures que les deux champions du monde seraient attendus au Santiago Bernabeu lors du prochain mercato estival. Néanmoins, la Juventus pourrait joueur les trouble-fête dans cette opération. Directeur sportif de la Vieille Dame , Fabio Paratici a récemment pris en considération cette option. Ancien coéquipier de Pogba à la Juve , Claudio Marchisio a carrément supplier le Français de revenir à Turin. Et un échange de joueurs entre Manchester United et les Bianconeri pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

IUn échange Pogba/Dybala ?