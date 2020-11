Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait rendu un gros service au PSG pour Verratti !

Publié le 18 novembre 2020 à 9h45 par Th.B.

En quête d’un milieu de terrain à l’été 2018, les dirigeants de Manchester United auraient proposé les services de Marco Verratti à José Mourinho. Et si Le Petit Hibou est encore au PSG, ce serait en partie grâce au Special One selon The Manchester Evening News.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2012 en même temps que des noms plus ronflants tels que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti a été celui qui a réussi à faire son trou au PSG où il évolue toujours. Se sentant bien à Paris, le milieu de terrain se mettait d’accord en octobre 2019 avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui court désormais jusqu’en juin 2024. Et comme il l’a récemment fait savoir lors d’une interview à TMW , l’Italien n’a aucunement l’intention d’aller voir ailleurs pour le moment. « Pendant ces huit années, j'ai toujours joué avec de grands champions et en ce moment, il ne me vient pas à l'esprit de quitter le PSG, je m'y sens bien, et puis on verra à l’avenir » . Cependant, l’été 2018 aurait pu être très chaud pour Marco Verratti.

Manchester United aurait soumis le nom de Verratti à Mourinho en 2018, mais…