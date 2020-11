Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ça risque de chauffer entre Lionel Messi et Antoine Griezmann !

Publié le 19 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

A Barcelone, la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann est scrutée de très près. Et visiblement, dans les prochains jours, cela pourrait être tendue entre les deux stars blaugrana. Explications.

Suite à l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, l’association avec Lionel Messi en faisait rêver plus d’un. Toutefois, la saison dernière, cette connexion était quasiment inexistante. Alors que certains progrès ont été notés ces dernières semaines, la relation Messi-Griezmann pourrait bien être plombée par les derniers commentaires de l’entourage du Français. En effet, après les propos chocs d’Eric Olhats, ancien agent du champion du monde, c’est Emmanuel Lopes, l’oncle du natif de Mâcon, qui a en avait rajouté une couche, expliquant : « En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon ».

« Messi peut être en colère contre Antoine »