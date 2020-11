Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante du clan Griezmann sur son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que ses récents propos ont fait polémique en Espagne, Emmanuel Lopes s'est prononcé sur l'avenir d'Antoine Griezmann. L'oncle de l'international français affirme qu'il garde de grandes ambitions avec le FC Barcelone et ne compte pas partir dans l'immédiat...

Un peu plus d'un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann vit probablement la plus difficile période de sa carrière professionnelle. Etincelant sous les ordres de Diego Simeone, l'international français peine à confirmer en Catalogne. Que ce soit sous les ordres d'Ernesto Valverde, de Quique Setien ou de Ronald Koeman, les performances d'Antoine Griezmann ne font pas l'unanimité. Repositionné sur l'aile, le champion du monde français ne parvient pas à s'acclimater à sa nouvelle position, et semble perdre confiance au fil des semaines, même quand Ronald Koeman le titularise dans l'axe, son poste de prédilection. A cela s'ajoute les relations en interne, alors que son agent a récemment déclaré que Lionel Messi n'avait pas vu d'un bon oeil l'arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Des propos qui font écho à ceux d'Emmanuel Lopes, qui avait déclaré que les entraînements étaient trop adaptés aux désirs de Lionel Messi, une déclaration qui avait fait vivement polémique en Espagne. Invité à s'expliquer sur sa récente sortie, l'oncle d'Antoine Griezmann est également revenu sur l'avenir de l'attaquant de 29 ans.

Griezmann ne souhaite pas quitter Barcelone cet hiver