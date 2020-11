Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà bouclé un renfort pour 2021 !

Publié le 18 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Prêté avec option d'achat cet été au PSG, Alessandro Florenzi aurait visiblement déjà convaincu Leonardo de le recruter en fin de saison.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain était de recruter un latéral droit. Et pour cause, en fin de contrat, Thomas Meunier a quitté le club de la capitale est s'est engagé libre au Borussia Dortmund. Par conséquent, Colin Dagba était alors le seul spécialiste du poste dans l'effectif du PSG. Thilo Kehrer est certes utilisé dans le couloir droit par Thomas Tuchel, mais le défenseur allemand est un axial de formation. Leonardo s'est donc rapidement mis en quête d'un latéral droit et a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi qui débarque en provenance de l'AS Roma après six mois, déjà en prêt, du côté du FC Valence.

Leonardo pense déjà à lever l'option d'achat de Florenzi