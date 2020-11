Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : En difficulté au Barça, Griezmann peut compter sur un nouveau soutien de taille !

Publié le 16 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que les interrogations subsistent sur les difficultés et le positionnement d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, Blaise Matuidi a tenu à apporter son soutien à son ancien coéquipier en équipe de France.

Arrivé en Catalogne durant l’été 2019, Antoine Griezmann ne fait toujours pas l’unanimité. Il faut dire que le champion du monde peine à retrouver le niveau aperçu lors de son passage à l'Atlético. Et pour cause, l’accueil de Lionel Messi aurait été glacial et les différents entraineurs catalans ont pris la décision de positionner Antoine Griezmann au poste d’ailier, alors que le champion du monde n’a jamais caché sa préférence pour l’axe du terrain. Même si Ronald Koeman a choisi de le titulariser au poste de numéro 9 lors des dernières rencontres du FC Barcelone, le positionnement d’Antoine Griezmann continue de susciter des débats. Face au Portugal ce samedi, Antoine Griezmann a été positionné par Didier Deschamps dans l'axe du terrain, à un poste de meneur de jeu, et a finalement rendu une bonne copie.

« Je sais qu’Antoine va s’accrocher et va finir par trouver son positionnement et le meilleur de lui-même »