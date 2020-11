Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola tente un coup de légende au Barça !

Publié le 19 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Lionel Messi au FC Barcelone, Pep Guardiola envisagerait de recruter l’attaquant argentin dès le mois de janvier à Manchester City.

Déjà passé proche d’un départ du FC Barcelone l’été dernier alors qu’il souhaitait changer d’air, Lionel Messi a finalement décidé de rester, mais son contrat avec le club catalan prendra fin en juin prochain. Du coup, l’optique d’un départ libre semble se dessiner pour l’attaquant argentin, surtout que Pep Guardiola rêverait de collaborer à nouveau avec Messi. Et l’entraîneur de Manchester City pourrait même lancer les grandes manœuvres dès cet hiver avec son ancien protégé du Barça…

Messi recruté par City dès le mois de janvier ?

Comme l’a expliqué The Sun mercredi, Manchester City préparerait une offre pour tenter de recruter Lionel Messi dès le mois de janvier, et racheter ses six derniers mois de contrat au Barça. Selon le tabloïd, un montant de 55M€ pourrait d’ailleurs très sérieusement faire réfléchir le Barça, qui doit actuellement faire face à de sérieux soucis économiques. Et si cette piste venait à se concrétiser, Manchester City réaliserait donc un coup de légende avec Lionel Messi...