Mercato - Barcelone : La grande annonce de Ter Stegen sur son avenir

Publié le 18 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Après avoir été vivement courtisé durant l’été, Marc-André ter Stegen a finalement pris la décision de prolonger au FC Barcelone. L’Allemand ne semblait avoir aucun doute sur son avenir en Catalogne, où il compte bien rester un certain temps.

Après avoir passé un été chaotique, le FC Barcelone semble bien décidé à remettre de l’ordre dans ses troupes. Dans une situation financière délicate après la crise sanitaire, le club a enclenché une vaste opération de prolongation de ses joueurs visant à étaler leurs salaires sur plusieurs mois. Si certains joueurs n’ont pas encore souhaité prolonger leur bail, d’autres ont été moins difficiles. C’est par exemple le cas de Marc-André ter Stegen, désormais lié jusqu’en 2025. Sur les tablettes de plusieurs écuries cet été, le portier Allemand a choisi de poursuivre l’aventure au FC Barcelone.

« Je veux continuer et jouer de nombreux matchs au Barça »