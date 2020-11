Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait identifié sa première recrue de l'été 2021 !

Publié le 18 novembre 2020 à 20h45 par B.C.

Prêté sans option d'achat au PSG cet été, Moise Kean s'est rapidement adapté sous ses nouvelles couleurs. Malgré la volonté d'Everton de récupérer l'attaquant à l'issue de la saison, Leonardo serait bien décidé à le conserver.

À la recherche d'un attaquant pour pallier le départ d'Edinson Cavani, le PSG a décidé de miser sur Moise Kean dans les derniers instants du mercato estival. Un pari gagnant pour l'instant puisque l'international italien, prêté sans option d'achat par Everton, s'est directement imposé sur le front de l'attaque en profitant de l'absence de Mauro Icardi, blessé. Ainsi, en 7 apparitions sous le maillot rouge et bleu, Moise Kean a déjà inscrit 5 buts, de quoi promettre de belles choses pour la suite de la saison. Et après ? Du côté d'Everton, on a été clair en indiquant que le retour du joueur de 20 ans était attendu l'été prochain, mais Leonardo verrait les choses autrement.

Leonardo envisage le transfert de Moise Kean