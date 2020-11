Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le PSG la jouait fine sur Mbappe…

Publié le 18 novembre 2020 à 22h45 par G.d.S.S.

Le PSG pourrait bien avoir désormais adopté une nouvelle position dans le dossier Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières semaines, le10sport.com avait analysé que le PSG allait être confronté à un choix stratégique majeur. Si le plan de vol de Leonardo visant à bâtir le projet des prochaines années autour du duo Neymar-Mbappe apparaissait tout à fait valide et logique, il allait fatalement se heurter à une réalité incontournable : Kylian Mbappe n’a pas l’intention de prolonger, et tout amène à penser qu’il programme son transfert au Real Madrid l’été prochain, à un an de la fin de son contrat.

Changement de cap majeur sur Mbappe ?