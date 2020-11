Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane, Pogba… Le plan colossal du Real Madrid pour Mbappé !

Bien que le Real Madrid soit frappé par la crise économique engendrée par le Covid-19, le club merengue préparerait un été de folie sur le marché des transferts. Et Raphaël Varane devrait jouer un rôle clé dans les recrutements de Paul Pogba et de la pépite du PSG, à savoir Kylian Mbappé.

Lors du sacre du Real Madrid en Liga en juillet dernier, Florentino Pérez s’était montré clair au micro de la Onda Cero concernant le mercato estival du club merengue : « Il n’y aura pas de grands transferts cet été. Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose » . Le président du Real Madrid a tenu parole. Hormis le rappel de prêt de Martin Odegaard, personne n’est venu renforcer l’effectif de la Casa Blanca qui a cependant dégraissé avec les départs de Gareth Bale, de Sergio Reguilon, de James Rodriguez ou encore d’Achraf Hakimi. Une stratégie claire qui consistait à ne pas se mettre en difficulté sur le point financier au vu des répercussions du Covid-19 pour mieux contre-attaquer à l’été 2021 avec… Kylian Mbappé ! Ce serait en effet la grande priorité du Real Madrid, mais pas seulement.

Mbappé et Pogba au Real Madrid grâce… à Varane ?