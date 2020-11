Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Tuchel !

Publié le 18 novembre 2020 à 21h45 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain, Thomas Tuchel est dans la tourmente au PSG. Alors que ses résultats autant que ses relations en interne ne feraient plus l'unanimité, le technicien allemand vivrait ses derniers mois sur le banc parisien, et une prolongation ne serait pas envisagée.

Quelques mois après la finale de Ligue des Champions du PSG, Thomas Tuchel semble plus que jamais sur le départ au PSG. En difficulté en Ligue des Champions avec deux défaites lors des trois premières journées, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne fait plus l'unanimité. Si Leonardo a nié avoir contacté d'autres entraîneurs en vue de remplacer Thomas Tuchel, le divorce semble toutefois acté entre les deux hommes forts du PSG. La sortie médiatique du technicien allemand quelques jours avant la fin du mercato estival n'avait notamment pas été au goût de Doha ni de Leonardo, qui aurait déjà décidé de l'avenir de Thomas Tuchel...

«Avec lui, on sait qu’en juin prochain, c’est fini pour Tuchel »