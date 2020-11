Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations de Ter Stegen sur cette décision XXL !

Publié le 11 novembre 2020 à 16h00 par Th.B.

Marc-André Ter Stegen a finalement prolongé son contrat au FC Barcelone après de longs mois de spéculation. Le portier du Barça a justifié cette décision via une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

C’était l’un des dossiers chauds que le FC Barcelone avait initié dès le printemps dernier. En effet, les médias catalans révélaient que les discussions pour prolonger son contrat qui courrait alors jusqu’en juin 2022 avaient été initiées. Dans le même temps, des clubs comme le PSG, la Juventus, Chelsea ou encore le Bayern Munich se seraient penchés sur la situation de l’international allemand, témoignant de l’absence d’avancées concrètes en raison de la fragilité financière du FC Barcelone. Récemment, le Barça a officialisé la prolongation de Ter Stegen jusqu'à l'été 2025 et celles de plusieurs cadres blaugrana. Marc-André Ter Stegen s’est livré sur les raisons de sa prolongation.

« Ce n’est pas simplement jouer pour le plus grand club du monde »

« Barcelone est devenu une maison pour ma famille et moi-même. Que ce soit sur et en dehors du terrain, nous sommes très heureux ici. La direction à prendre était donc claire. L’ambition pour nous deux, le Barça et moi a toujours été de trouver et de renouveler notre accord pour continuer notre histoire que nous avons démarré ensemble en 2014. Ce n’est pas simplement jouer pour le plus grand club du monde. C’est bien plus que ça. La ville et les socios m’ont traité comme l’un des leurs depuis le début. Et c’est important pour moi. Un feeling que je n’oublierai jamais. Je veux jouer au Camp Nou pour de nombreuses années encore et continuer de remporter des trophées. Il n’y a pas de plus grande motivation. Et avec un peu de chance dans un avenir proche, avec nos fans de nouveau. Més que un club ». a confié Marc-André Ter Stegen via une vidéo publiée sur son compte Twitter dans laquelle il se balade au sein de la ville catalane et au Camp Nou.