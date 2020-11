Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait une longueur d'avance sur le PSG !

Publié le 19 novembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Le PSG serait déterminé à recruter gratuitement David Alaba lors du prochain mercato estival, mais le club parisien ne serait pas la priorité du défenseur du Bayern Munich selon les médias espagnols. Le Real Madrid aurait une longue d’avance.

Alors qu’il sera libre de s’engager où il le souhaite l'été prochain puisqu'il arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba est annoncé aux quatre coins de l’Europe. De nombreux clubs sont sur les rangs pour attirer l'international Autrichien parmi lesquels le PSG, Manchester City, la Juventus, Barcelone ou le Real Madrid. Le Bayern n’aurait pas non plus dit son dernier mot et souhaiterait prolonger son joueur. Un club tiendrait pourtant la corde. Car même s’ils doivent aussi s’occuper de la potentielle prolongation de Sergio Ramos, les dirigeants du Real Madrid suivent toujours le dossier Alaba de près. Une attention qui serait réciproque.

David Alaba souhaiterait jouer au Real Madrid !