Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un accord sur le point d’être trouvé dans le dossier Camavinga ?

Publié le 19 novembre 2020 à 8h30 par D.M.

Sur les tablettes du Real Madrid, Eduardo Camavinga serait bien parti pour prolonger son contrat avec Rennes jusqu’en 2023.

En ce début de saison, Eduardo Camavinga fait énormément parler de lui. Pour ses performances sur le terrain, mais aussi en raison des rumeurs sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Rennes, le joueur de 18 ans serait la grande priorité du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain. Présent en conférence de presse ce mercredi, Eduardo Camavinga n'a pu échapper aux questions sur sa situation contractuelle et a indiqué qu’il pourrait très bien poursuivre sa carrière en Bretagne : « Une prolongation ? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Je n'ai rien dit (rires). Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur. Est-ce que c'est mon souhait de rester ? On verra. Oui, bah oui. Je ne suis pas pressé, on a le temps encore. » Et une tendance claire se dessine dans ce dossier.

Camavinga sur le point de prolonger avec Rennes ?