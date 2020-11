Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule du clan Lautaro Martinez !

Publié le 14 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez semble aujourd'hui plus proche d'une prolongation à l'Inter Milan. Mais les rumeurs autour de l'Argentin agacent son agent Beto Yaque.

En quête d'un avant-centre afin de compenser le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone a longtemps lorgnait Lautaro Martinez qui venait de réaliser une très belle saison avec l'Inter Milan. Toutefois, le club blaugrana n'a jamais pu répondre aux exigences de l'Inter Milan qui refusait de négocier sous la clause libératoire de son attaquant, à savoir 111M€. Beto Yaque, agent de Lautaro Martinez, s'agace d'ailleurs des rumeurs alors que les discussions pour sa prolongation avec le club lombard avancent.

«Je préfère ne pas répondre, car après, mes paroles sont déformées»