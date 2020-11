Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Real Madrid... Les cartes sont rebattues pour Lautaro Martinez !

Publié le 19 novembre 2020 à 14h30 par A.C.

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2023, Lautaro Martinez pourrait encore animer le mercato, au cours des prochains mois.

Voilà plus d’un an déjà, que la presse catalane évoqué régulièrement l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez. Il faut dire que l’Argentin a tout pour plaire. Jeune et talentueux, il s’est imposer comme une des références à son poste en Serie A, en seulement quelques années. Cette saison est moins luisante, certes, mais Lautaro Martinez a récemment donné des signaux de reprise, notamment en Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-2), ou encore face à l’Atalanta (1-1), en Serie A. Cela semble avoir réveillé l’intérêt du FC Barcelone ! D’après les informations de Sport , les dirigeants catalans suivent toujours de très près le coéquipier de Lionel Messi en sélection. D'ailleurs, comme pour Messi, le départ du Josep Maria Bartomeu pourrait changer beaucoup de choses pour Lautaro Martinez.

La prolongation de Lautaro Martinez mise en stand-by

Les espoirs du FC Barcelone semblaient avoir été douchés par les dirigeants de l’Inter, déterminés à prolonger le contrat de Lautaro Martinez. Les choses ne se passeraient toutefois pas comme prévu, à en croire les informations de TMW , entre le club milanais et l’attaquant. Ce dernier, à qui le Barça aurait promis 10M€ par an lors du dernier mercato, réclame une grosse hausse de salaire. Il souhaiterait notamment avoir un salaire équivalent à celui de Romelu Lukaku, son compère de l’attaque, qui emmargerait à 7,5M€. Pour le moment, l’Inter serait disposé à aller jusqu’à 5M€ maximum et, ce jeudi, TMW explique donc que cette prolongation aurait finalement été mise de côté.

Le Real Madrid pourrait doubler le Barça !