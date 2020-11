Foot - Mercato

Mercato : Le PSG et le Real Madrid vont se livrer deux bras de fer !

Publié le 19 novembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG et le Real Madrid seraient tout les deux sur les traces de David Alaba ainsi que d’Eduardo Camavinga pour l’été prochain. Deux pistes sur lesquelles les deux écuries devraient se livrer un bras de fer XXL…

Le 10 novembre dernier, au micro de PSG TV, Leonardo avait annoncé la couleur sur les prochaines périodes de mercato pour le PSG : « D’abord on doit calculer les pertes. Après on doit renouveler les joueurs qu'on a. Et ensuite on verra combien on peut investir. On n’a pas pensé qu'on devrait faire toute une saison à huis clos. On ne peut pas parler de montant d'argent, mais c'est facile de calculer. L'année passé on a perdu entre 15 et 20% et cette année ça sera plus. Mais honnêtement, au PSG, il y a la capacité et les moyens de bien surpasser la crise. Les autres clubs auront peut-être plus de difficulté à surpasser la crise. Mais l'ambition est toujours énorme », indiquait Leonardo.Et en attendant de savoir si Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, finira par prolonger son bail dans la capitale ou bien optera plutôt pour un transfert vers le Real Madrid l’été prochain, les deux clubs devraient également se livrer une guerre sans merci sur deux autres dossiers.

Le gros coup Alaba…

Le premier cas concerne David Alaba (28 ans), le défenseur autrichien du Bayern Munich, qui arrivera au terme de son contrat avec le club bavarois en juin prochain. La média allemand Kicker a révélé ce jeudi matin que le PSG tiendrait la corde devant le Real Madrid dans ce dossier, puisque son agent Pini Zahavi réclamerait une prime à la signature de 20M€ ainsi qu’un salaire annuel de 20M€ pour Alaba. Néanmoins, la presse espagnole a dégagé une tendance bien différente puisque selon Marca, c’est le Real Madrid qui passerait en priorité dans l’esprit de David Alaba pour une arrivée libre l’été prochain. Le bras de fer est donc lancé pour savoir qui du PSG ou du club merengue parviendra à attirer le défenseur autrichien libre, mais un jeune talent français est également concerné.

Ça va aussi bouger pour Camavinga