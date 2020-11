Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une opération XXL pour cet hiver !

Publié le 19 novembre 2020 à 11h15 par A.C.

Leonardo pourrait bien boucler un gros dossier en faveur du Paris Saint-Germain, lors du prochain mercato.

Janvier approche et avec lui, une nouvelle session de transferts. A en croire les dernières indiscrétions des médias italiens, on devrait voir un Paris Saint-Germain particulièrement actif lors de cette période. Leonardo travaillerait en effet sur plusieurs arrivées et ce serait notamment le cas avec Christian Eriksen. En difficulté à l’Inter depuis son arrivée l’hiver dernier, le Danois pourrait déjà plier bagages et le PSG l’attendrait donc les bras ouverts.

L’Inter et le PSG planifient l’échange Eriksen-Paredes