Mercato - OM : Villas-Boas doit-il tout faire pour Olivier Giroud ?

Publié le 19 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A l’OM, le dossier de l’attaquant pourrait ne pas être refermé, malgré l’arrivée de Luis Henrique cet été. Alors qu’une opportunité pourrait se présenter avec Olivier Giroud, faut-il tenter le coup ?

Cela fait maintenant plusieurs saisons que le sujet du « grantatakan » fait parler à l’OM. Alors que les Phocéens pensaient tenir l’heureux élu en allant chercher Dario Benedetto à Boca Juniors à l’été 2019, l’Argentin s’est finalement éteint au fil des mois, lui qui avait pourtant réussi de très bons débuts sur la Canebière. Face à cette situation, André Villas-Boas a réclamé l’arrivée d’un nouveau buteur durant le dernier mercato et c’est finalement Luis Henrique qui est venu étoffer le secteur offensif de l’OM. Or, le problème est que le Brésilien est plus un ailier et Benedetto est toujours en difficulté. De quoi remettre l’arrivée d’un nouvel attaquant au goût du jour. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’OM surveille toujours Boulaye Dia (Reims).

Giroud, le gros coup de janvier ?