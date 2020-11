Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait pu offrir une très grosse attaque à Villas-Boas !

Publié le 19 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif depuis plusieurs saisons, l'OM a toutefois laissé filer les opportunités de recruter Boulaye Dia et Marcus Thuram durant l'été 2019.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'Olympique de Marseille ambitionne de dénicher un grand attaquant. D'autre part, l'idée d'investir en Ligue 1 afin de réaliser des plus-values à la revente, comme ce qui était espéré avec Morgan Sanson, a également rapidement été évoquée. Dans cette optique, durant l'été 2019, l'OM s'est penché sur deux joueurs offensifs prometteurs et qui s'étaient illustrés en L1 : Boulaye Dia (Reims) et Marcus Thuram (Guingamp).

L'OM a raté Dia et Thuram