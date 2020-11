Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme doute affiché sur Boulaye Dia…

Publié le 18 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM depuis l’été dernier, Boulaye Dia ne serait pourtant pas forcément un renfort idéal pour le club phocéen selon Franck Passi.

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, l’OM envisage toujours de recruter Boulaye Dia lors du mercato hivernal, d’autant que le buteur sénégalais du Stade de Reims figure sur les tablettes de Pablo Longoria depuis cet été. Et même si la direction rémoise a récemment ouvert la porte à une vente de Dia pour janvier, ce renfort serait-il idéal pour le secteur offensif de l’OM ? Franck Passi, interrogé par Football Club de Marseille , a livré son point de vue sur le sujet.

« Si je devais construire une équipe, j’irais chercher plus de certitude »