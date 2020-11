Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel reçoit un avertissement !

Publié le 18 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais annoncé sur le départ alors que son contrat avec le PSG prendra fin en juin prochain, Thomas Tuchel a toutefois reçu un message fort de la part de Jérôme Alonzo sur son management.

« Ma situation contractuelle ne change rien pour moi. Le plus important est de créer une équipe pour continuer à progresser. Après, on peut discuter ou pas, mais ça ne change rien à mon travail quotidien », expliquait récemment Thomas Tuchel en conférence de presse sur son avenir incertain au PSG. En effet, l’entraîneur allemand arrivera en fin de contrat en juin prochain, et son divorce avec Leonardo semble acté, surtout que les choix tactiques de Tuchel au PSG font beaucoup parler. D’ailleurs, les consultants ne comprennent pas forcément sa gestion…

« Il ne doit pas s’enfermer dans cette posture »