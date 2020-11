Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l'arrivée avortée de Pochettino au Barça !

Publié le 17 novembre 2020 à 23h45 par B.C.

Aujourd'hui dans le viseur du PSG pour la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino aurait pu rejoindre le FC Barcelone au cours de cette année 2020. Explications.

Libre depuis son départ de Tottenham à la fin de l'année 2019, Mauricio Pochettino s'impatiente. L'Argentin souhaite retrouver un banc de touche et suit de près la situation de certains entraîneurs. Alors que son nom circule du côté de Manchester United en cas de départ d'Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino pourrait également être tenté par une arrivée au PSG, club dans lequel il a déjà évolué en tant que joueur. L'Argentin serait d'ailleurs sur la short-list du club de la capitale en cas de départ de Thomas Tuchel. En attendant, Pochettino attend la bonne offre pour reprendre du service, et cela l'aurait même poussé à refuser à deux reprises les approches du FC Barcelone.

Pochettino a déjà refusé 2 fois le Barça