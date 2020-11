Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord avec le Barça ? La réponse de Thibaut Courtois !

Publié le 17 novembre 2020 à 21h30 par T.M.

Si Marc-André ter Stegen fait aujourd’hui des merveilles au FC Barcelone, le portier des Blaugrana auraient pu être Thibaut Courtois à en croire Javier Bordas. De quoi faire réagir l’actuel joueur du Real Madrid.

Aujourd’hui au Real Madrid, Thibaut Courtois aurait toutefois pu être un joueur du FC Barcelone avant de filer chez les Merengue. « Quand je me suis activé pour Thibaut Courtois, j’en ai parlé avant à Rosell. Il m’a dit que si nous pouvions le recruter, nous le recruterions. J'ai fait appel à Courtois et Zubi, avec un bon jugement, a voulu faire appel à Ter Stegen et nous avons réussi parce que c'est le meilleur du monde », avait révélé Javier Bordas il y a quelques jours. D’ailleurs, ce mardi, l’ancien dirigeant blaugrana en a rajouté une couche à propos de Courtois, assurant qu’il avait trouvé un accord avec le portier belge.

« Ce n’est pas vrai »