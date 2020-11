Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable sortie de Gareth Bale sur sa situation !

Publié le 17 novembre 2020 à 19h00 par T.M.

Prêté par le Real Madrid à Tottenham, Gareth Bale renait au sein de son ancien club. Et le Gallois n’a pas hésité à afficher tout son bonheur de rejouer à nouveau. Un tacle bien senti aux Merengue.

Sous les ordres de Zinedine Zidane, Gareth Bale vivait un véritable calvaire au Real Madrid. Alors que le courant ne passait clairement pas entre les deux hommes, cela se répercutait sur le temps de jeu du Gallois. Ecarté, l’attaquant de 31 ans n’avait d’autre choix que d’aller voir ailleurs s’il voulait retrouver les pelouses et les joies de jouer au football. C’est d’ailleurs ce qu’a fini par faire Gareth Bale durant le dernier mercato. En effet, l’ancien de Tottenham a fait son retour chez les Spurs, où il a été prêté pour la saison. Et sous les ordres de José Mourinho, Bale renait et montre qu’il a encore tout son talent.

« C’est bon d’être à un endroit où on me désire »