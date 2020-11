Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Hernandez recruté l’été prochain ? La réponse !

Publié le 18 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG durant le mercato estival, Lucas Hernandez est finalement resté au Bayern Munich. Et le défenseur français annonce qu’il ne bougera pas non plus l’été prochain…

Avec le départ de Thiago Silva qui est arrivé au terme de son contrat avec le PSG en août dernier, après le Final 8, Leonardo a longtemps tenté de faire venir une pointure défensive dans la capitale : Kalidou Koulibaly (Naples), Milan Skriniar (Inter Milan) ou encore Lucas Hernandez (Bayern Munich) ont été annoncés dans le viseur du directeur sportif du PSG. Finalement, aucun de ces. Profils n’est venu au Parc des Princes, mais qu’en sera-t-il l’été prochain, surtout pour Hernandez qui peine à gagner sa place de titulaire au Bayern ?

« J’ai très envie de rester ici »