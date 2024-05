Un joueur du PSG en Allemagne ? L'annonce de Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le prochain Euro en Allemagne, l'effectif de l'équipe de France devrait être particulièrement garni par des joueurs du PSG. Sauf surprise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani et Warren Zaïre-Emery seront effectivement avec les Bleus cet été. Mais ce n'est peut-être pas tout. En effet, compte tenu de sa montée en puissance, Bradley Barcola postule clairement à une place à l'Euro. D'ailleurs, Didier Deschamps lui ouvre la porte.

Deschamps ouvre la porte à Barcola

« Mais bien sûr. Attention, je ne suis pas en train d'affirmer que je vais le prendre. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Je ne suis pas conservateur et je ne fais pas des choix en me demandant ce que l'on en pensera », affirme le sélectionneur de l'équipe de France au micro de l' AFP , avant d'en rajouter une couche.

«Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions»