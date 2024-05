Cette star du PSG a un «blocage»

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a du mal à réaliser de bonnes sorties aériennes. Interrogé sur le sujet, Jérôme Alonzo a expliqué pourquoi le portier italien était en grande difficulté dans ce domaine. Dans la foulée, l'ancien gardien du PSG a donné un conseil à Gianluigi Donnarumma pour le déplacement au Borussia Dortmund ce mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Arrivé en provenance de l'AC Milan, le portier italien est exemplaire sur sa ligne depuis sa signature. Toutefois, Gianluigi Donnarumma a du mal à s'imposer face à ses adversaires dans les airs. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Jérôme Alonzo a expliqué le problème du numéro 99 du PSG, avant de lui donner un conseil en vue de la demi-finale aller de la Ligue ds Champions contre le Borussia Dortmund. Cette rencontre ayant lieu ce mercredi soir au Signal Iduna Park.

PSG : Voilà la vérité sur le fils de Jamel Debbouze ! https://t.co/FNMxgxFOME pic.twitter.com/iLZfDQbvg7 — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

«Il part quasiment de zéro»

« C'est un problème de culture. Culturellement, le gardien italien ne sort pas ou peu. On sent que ''Gigio'' a une volonté de bien faire. Mais dans ce domaine, on ne va pas se mentir, il a un blocage. Il part quasiment de zéro. Si vous faites un article là-dessus, c'est aussi parce que tout le monde l'a vu et donc le staff du Borussia Dortmund aussi. Donc, j'ai envie de lui dire : ''Arrête de subir''. Si d'entrée, sur la première action, tu sors, tu marques le coup, tu imposes quelque chose d'intense, tu envoies le message : ''OK les gars, je suis prêt''. Et je peux vous dire que les mecs, ils n'y reviendront pas quatre fois » , a déclaré Jérôme Alonzo, avant d'en rajouter une couche.

«Arrête de subir»