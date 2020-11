Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le PSG n’avait aucune chance pour Lucas Hernandez

Publié le 17 novembre 2020 à 11h30 par Th.B.

En quête d’un défenseur capable de succéder à Thiago Silva dont le départ ne faisait quasiment aucun doute, le PSG se serait penché sur le dossier Lucas Hernandez. Le champion du monde tricolore n’avait cependant aucunement l’intention de quitter le Bayern Munich malgré ses difficultés en Bavière.

C’était l’un des dossiers chauds, voire brûlants de Leonardo à l’intersaison. Souhaitant tourner la page avec Thiago Silva, bien qu’il ait finalement ouvert la porte à une prolongation au tout dernier moment, le directeur sportif du PSG s’est très tôt mis en quête d’un défenseur central afin de succéder au désormais ex-capitaine du Paris Saint-Germain. Et les pistes se sont multipliées au fil des semaines. De Kalidou Koulibaly à David Alaba, demande de Thomas Tuchel selon Sport BILD , en passant par Milan Skriniar ou encore Dayot Upamecano, les dossiers ouverts par Leonardo auraient été nombreux à ce poste. Mais là n’auraient pas résidé les uniques pistes activées par Leonardo. En effet, témoignant des difficultés d’adaptation et du temps de jeu assez maigre de Lucas Hernandez au Bayern Munich pour sa première saison, le directeur sportif du PSG se serait aussi penché sur le dossier Hernandez. Cependant, après quelque temps de spéculations et de rumeurs selon lesquelles le clan Hernandez prendrait en considération un transfert au PSG seulement un an après l’arrivée du champion du monde tricolore en Bavière, le défenseur a revu sa position après une discussion avec Didier Deschamps, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en juin dernier. Le sélectionneur de l’Équipe de France lui a conseillé de ne pas quitter le Bayern Munich cet été. Mais quoi qu’il en soit, le joueur n’était pas si proche du départ que cela.

Lucas Hernandez n’a pas pensé une seule seconde à un départ

À l’occasion d’une interview accordée à France Football dans son numéro de la semaine, Lucas Hernandez a été interrogé sur son été agité. Et du point de vue du joueur, la vérité était tout autre que ce qui se disait dans la presse. C’est du moins la position que le défenseur du Bayern Munich a adopté au cours de l’entretien en mettant les choses au clair sur son supposé départ avorté. « Même lorsque la situation ne m’était pas favorable la saison passée, je me suis toujours vu rester au Bayern. J’ai bien conscience que le club a fourni de gros efforts, notamment financiers, pour me recruter. J’ai un contrat qui court encore quatre saisons. Non seulement j’ai très envie de rester ici, mais je veux m’y imposer et m’inscrire dans la durée. Je suis tout de même dans un club incroyable à tous les niveaux ». Un message plutôt clair prononcé de la bouche de celui qui est lié jusqu’en juin 2024 au Bayern Munich. Et il ne compte pas revivre un été similaire à celui qui vient de passer.

