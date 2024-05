NBA : «On est tous choqués», les Spurs hallucinent avec Wembanyama

Hugo Chirossel

Si Victor Wembanyama a été sélectionné en numéro un, il y a un autre Français qui a été drafté par les Spurs l’année dernière, Sidy Cissoko. Le 44e choix de la Draft 2023 s’est récemment confié sur celui qu’il affrontait quand ils étaient adolescents et qui est désormais son coéquipier à San Antonio.

Son arrivée a fait moins de bruit, mais un autre Français que Victor Wembanyama a lui aussi vécu sa première saison en NBA avec les Spurs. Après avoir choisi Wemby en numéro 1, San Antonio a sélectionné Sidy Cissoko à la 44e position de la Draft 2023, lui qui a fait des allers-retours entre la G-League et la NBA cette année.

« On savait qu’il deviendrait quelqu’un »

Sidy Cissoko n’a en tout cas pas été surpris par les performances de Victor Wembanyama lors de sa première saison en NBA. « Pas vraiment, mais je le connais bien. Quand on était plus jeunes, il était plus grand que les autres mais il voulait jouer meneur. On savait qu’il deviendrait quelqu’un », a-t-il confié, dans un entretien accordé au Parisien . En effet, les deux rookies des Spurs jouaient l’un contre l’autre lorsqu’ils étaient encore adolescents : « On s’affrontait avec nos clubs ou nos sélections (Wembanyama avec les Hauts-de-Seine et Cissoko avec l’Essonne). On gagnait, ils gagnaient. C’était le match à ne pas perdre dans la saison. Tout le monde en parlait. On avait rempli la salle de hand de Massy pour un tournoi de Noël . »

« Chaque match, c’est de la magie avec lui »