NBA : L’architecte des Celtics récompensé pour ses paris audacieux

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que la NBA continue de remettre ses récompenses de fin de saison, Brad Stevens a été nommé meilleur dirigeant de l’année. L’ancien entraîneur a fait des merveilles en seulement trois ans à la tête de la franchise. Après un été chargé qui a propulsé son équipe à la première place du classement de la ligue, il a largement surpassé ses pairs dans les votes.

Les Boston Celtics, l’équipe la mieux classée de la NBA, méritaient au moins une récompense pour leur saison exceptionnelle. C’est Brad Stevens, l’architecte de l’équipe, qui a récolté les lauriers ce mardi en étant nommé dirigeant de l’année. Le General Manager est logiquement récompensé après avoir remodelé son effectif pour en faire un véritable prétendant au titre.

Brad Stevens, lauréat idéal

Stevens était le candidat idéal pour le trophée et a fini largement devant ses rivaux dans les votes, attribués par les 30 dirigeants de la ligue. Il a recueilli plus de la moitié des voix pour la première place, quatre fois plus que les deux autres finalistes, Sam Presti (Oklahoma City Thunder) et Tim Connelly (Minnesota Timberwolves).

The voting panel for the NBA Basketball Executive of the Year Award consisted of team basketball executives from around the NBA.Voting results ⬇️ pic.twitter.com/JnrLv7giW7 — NBA Communications (@NBAPR) April 30, 2024

Cette récompense est une belle reconnaissance pour le manager des Celtics, qui a pris les rênes de l’équipe il y a seulement trois ans après l’avoir entraînée pendant huit saisons. Déjà reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue à cette époque, il semble encore plus performant en tant que dirigeant. Depuis sa prise de poste, son équipe a atteint les Finales NBA en 2022 et a fini avec le meilleur bilan de la ligue (64-18) cette année.

Des paris payants pour les Celtics

Brad Stevens a recruté tous les joueurs de l’équipe à l’exception de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Payton Pritchard — arrivés par la draft lorsqu’il entraînait encore l’équipe. Son travail l’été dernier a été particulièrement remarqué. Le dirigeant a pris des risques en se séparant de Marcus Smart, le leader de l’équipe, pour recruter Kristaps Porzingis. Il a ensuite saisi l’opportunité de récupérer Jrue Holiday après son transfert à Portland, deux paris qui se sont avérés payants.

Grâce à ces deux opérations, combinées à ses re-signatures et au transfert de Derrick White un an plus tôt, Boston possède aujourd’hui l’un des effectifs les plus solides de la NBA. Les Celtics mènent actuellement 3-1 contre le Heat au premier tour des playoffs et sont considérés comme les favoris de la Conférence Est.