NBA : Wembanyama de retour en France, c’est officiel

Hugo Chirossel

Comme c’est régulièrement le cas ces dernières années, la NBA va de nouveau poser ses valises en France la saison prochaine. En effet, la Grande Ligue a officialisé son retour à Paris en 2025, non pas pour une, mais deux rencontres, avec la présence de Victor Wembanyama, puisque ce sont les San Antonio Spurs qui seront opposés aux Indiana Pacers.

« Je peux vous confirmer que la NBA sera de retour à Paris pour un nouveau match à Paris 2025 . » Comme l’avait déclaré Adam Silver, la NBA avait bien l’intention de revenir en France en 2025. Le président de la Grande Ligue n’avait en revanche pas voulu dévoiler le nom des équipes qui viendraient s’affronter à Paris, mais tout portait à croire que les Spurs de Victor Wembanyama seraient choisis.

Les Spurs joueront à Paris en 2025

« Je ne peux en revanche pas vous dire quelle équipe sera présente mais, dans mon esprit, j’ai très envie d’en faire venir une. Une franchise a vraiment de fortes chances d’être là. Je vous promets que nous travaillons dur sur ce dossier pour qu’il avance vite. J’espère que nous pourrons annoncer l’affiche de ce match à Paris », avait ajouté Adam Silver. Et c’est désormais officiel, Victor Wembanyama et les Spurs seront bien à Paris en 2025.

Off to France! ✈️The Spurs will play two regular season games against the Pacers in January 2025 as part of the NBA Paris Games pres. by @TISSOT 🇫🇷#NBAParis | @NBAFRANCE pic.twitter.com/XmWx4evEqI — San Antonio Spurs (@spurs) April 29, 2024

Deux matchs face aux Pacers