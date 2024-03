NBA : Wembanyama de retour à Paris, c’est confirmé !

Hugo Chirossel

Ces dernières années, Paris accueille régulièrement une rencontre de saison régulière de NBA. Cette saison, ce sont les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets qui s’étaient affrontés à l’Accor Arena de Bercy. En 2025, ce n’est pas un mais deux matchs qui devraient avoir lieu dans la capitale française, avec la présence d’un certain Victor Wembanyama.

« Si ça arrive je me sentirais très très chanceux, ce serait vraiment spécial. Ce serait sûrement l’un des matchs les plus intenses, les plus précieux de ma vie si ça se réalise . » Au début du mois de janvier dernier, Victor Wembanyama avait exprimé son envie de venir disputer une rencontre de saison régulière à Paris. Ce qui se produit régulièrement ces dernières années. En 2020, les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets s'étaient affrontés à l’Accor Arena, puis les Detroit Pistons et les Chicago Bulls en 2023 et enfin les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets cette année.

NBA : Shaq tacle LeBron James ! https://t.co/xsaZo6btUB pic.twitter.com/gUXW9KKgbt — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Les Spurs vont jouer deux matchs à Paris en 2025

D'après les informations du journal Le Parisien , Victor Wembanyama va voir son souhait exaucé. En effet, la NBA a décidé que ce seraient les San Antonio Spurs qui joueront à Paris en 2025. Et au lieu d’en disputer une seule, ce sont deux rencontres qui seront au programme, vraisemblablement contre la même équipe. Un an et demi après avoir quitté les Metropolitans 92 pour faire le grand saut vers la NBA, Victor Wembanyama va donc de nouveau avoir l’opportunité de jouer face au public français.

« La NBA sera de retour à Paris pour un nouveau match à Paris 2025 »