NBA : Victor Wembanyama, une personnalité de « rêve »

Les performances de Victor Wembanyama impressionnent, mais sa personnalité réjouit tout autant Gregg Popovich. En conférence de presse ce jeudi, le coach des San Antonio Spurs a décrit la personnalité du Français comme « un rêve ».

« Victor Wembanyama veut juste devenir un grand basketteur »

« [Victor Wembanyama] vient d’avoir 20 ans, mais il a un haut niveau d’intelligence. Sa maturité émotionnelle et son aisance dans le monde sont assez stupéfiantes pour un si jeune homme » , a souligné l’entraîneur des Spurs, devant une poignée de journalistes. « Il n’est pas intéressé par la hype ou quoi que ce soit de ce genre. Il veut juste devenir un grand basketteur, profiter de sa vie, de sa famille et de ses amis. »



« Il n’est pas fan de lui-même, pour ainsi dire. La célébrité qu’il a déjà acquise ne l’affecte pas vraiment » , a-t-il continué. « Il gagne avec classe et perd avec grâce. Nous avons donc la chance de pouvoir construire autour de quelqu’un qui a un tel caractère. »

« Il rend les choses faciles pour tous les autres »

« Il a une personnalité qui lui permet de se faire respecter très rapidement » , a ajouté Popovich. « Il a un grand sens de l’humour et c’est une personne qui a l’esprit d’équipe. En ce sens, c’est un rêve. Il rend les choses faciles pour tous les autres (joueurs). »

Victor Wembanyama veut être un « leader par l’exemple »