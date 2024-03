Dans une mauvaise passe, un Français se bat pour rester en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La saison NBA 2023-24 s’avère éprouvante pour Théo Maledon. Le Français a été libéré de son contrat par les Charlotte Hornets, puis par les Phoenix Suns. Cependant, le Français ne se décourage pas. Son contrat a été repris par la Sioux Falls Skyforce, l’équipe de G League affiliée au Miami Heat, avec qui il a marqué six points lors de son premier match lundi.

Théo Maledon repêché par une équipe de G League

Les mois se suivent et se ressemblent pour Théo Maledon. Après avoir été libéré par les Hornets en décembre, son contrat a été repris par les Suns. Lorsqu’il a quitté Phoenix, les Sioux Falls Skyforce ont récupéré son contrat de la même manière — par le biais des « waivers ». Il y a fait ses débuts lundi.

Un premier match poussif pour le Français

Dans son premier match avec l’équipe de G League affiliée au Heat, qui était également son premier match dans la ligue de développement de la NBA cette saison, le meneur de 22 ans a joué 22 minutes en sortie de banc lors de la victoire face aux Mexico City Capitanes (90-102). Maledon a marqué 6 points, collecté 4 rebonds et a fait 2 passes décisives. Cependant, éprouvant quelques difficultés pour ses débuts avec sa nouvelle équipe, le Français a manqué 5 de ses 7 tirs et a perdu 4 ballons.

Malgré les obstacles, il s’accroche à la NBA

Théo Maledon, le 34e choix de la draft NBA 2020, voit sa carrière sur une courbe descendante. Ses moyennes de temps de jeu et de points baissent un peu plus chaque année, tandis que sa situation salariale devient de plus en plus précaire. Cependant, le natif de Rouen s’accroche à son objectif de jouer au plus haut niveau, au lieu de revenir en Europe.