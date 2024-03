NBA : Un quatrième Français perd son contrat

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après avoir signé avec les Phoenix Suns de Devin Booker et Kevin Durant en décembre, le Français Théo Maledon a été libéré par la franchise. C’est la deuxième fois qu’il est coupé par une équipe cette saison, et il est le quatrième joueur français à perdre son contrat en NBA depuis le début de 2024.

Les Phoenix Suns ont décidé de libérer Théo Maledon, qui avait signé un contrat « two-way » en décembre. Ce type de contrat permet à un joueur de jouer à la fois pour une équipe NBA et son équipe de G League, la ligue de développement. Il est le quatrième Français à avoir perdu son contrat dans le Championnat nord-américain cette année.

Les Suns laissent partir Théo Maledon

Théo Maledon n’a disputé que quatre matchs avec les Suns depuis sa signature, avec une moyenne anecdotique de 1,3 point en 3,3 minutes. Il n’a pas réussi à convaincre l’équipe, qui a donc décidé de le remplacer par Ish Wainright ce lundi.



Le jeune meneur de 22 ans avait déjà été coupé par les Charlotte Hornets, où il avait signé un contrat « two-way » cet été, avant de rebondir à Phoenix. Malgré ses débuts prometteurs avec le Thunder d’Oklahoma City en 2020-2021, son avenir en NBA semble incertain. Un retour en Europe pour retrouver du temps de jeu avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et se relancer n’est peut-être pas à exclure.

Wembanyama : Dans les secrets de sa progression XXL ! Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, décortique l'évolution supersonique du phénomène français pic.twitter.com/1jsVkubJC1 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Une hécatombe chez les Français en NBA

Maledon est le quatrième joueur français à perdre son contrat depuis le début de 2024. Killian Hayes et Malcolm Cazalon (Detroit Pistons), ainsi que Frank Ntilikina (Charlotte Hornets) ont également été libérés par leurs équipes et n’ont pas encore trouvé de nouvelle équipe. Malgré les saisons exceptionnelles d’autres joueurs français, comme Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) et Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), la France compte de moins en moins de joueurs en NBA — actuellement 10.