NBA : Touché à l’épaule, Victor Wembanyama pourrait manquer un match important

Victor Wembanyama pourrait manquer le match des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets ce mardi en raison d’une douleur à l’épaule. Le rookie français est actuellement incertain pour la rencontre. Il n’a manqué aucun match depuis plus d’un mois et n’a subi qu’une seule blessure jusqu’à présent.

Lors de la victoire de son équipe contre les Indiana Pacers dimanche dernier, Victor Wembanyama semble s’être blessé à l’épaule gauche. Sa participation au match de mardi des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets est donc incertaine.

Victor Wembanyama touché à l’épaule

Dans le dernier quart-temps du match entre les Spurs et les Pacers dimanche, Victor Wembanyama a fait face à une défense particulièrement physique. Après un contact avec Myles Turner, le pivot adverse, à 3 minutes et 30 secondes de la fin du match, le Français a agrippé son bras et s’est appuyé sur la table de marque pendant de longues secondes, visiblement souffrant. Il a ensuite poursuivi le match jusqu’à la fin.



Bien que rien n’ait été confirmé par San Antonio, il semble que ce soit ce contact qui ait provoqué sa douleur. Il ne s’agit probablement de rien de grave, mais on peut s’attendre à ce que la franchise prenne des précautions avec son joueur, comme elle l’a fait lorsqu’il souffrait d’une douleur à la cheville plus tôt dans la saison.

Une première saison à l’épreuve des blessures

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama n’a manqué que six matches à cause d’une douleur à la cheville et du protocole mis en place par les Spurs pour le préserver en décembre. Malgré les inquiétudes liées à sa taille, il n’est pas particulièrement sujet aux blessures.



Cependant, son absence contre les Rockets serait remarquée compte tenu de la rivalité entre les deux équipes texanes et de l’importance du match. Avec une victoire, Wembanyama et ses coéquipiers décrocheraient leur première série de trois victoires de la saison.