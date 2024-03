Un ancien espoir de la NBA écope de 90 ans de prison

Florian Barré

Après près de trois ans et demi de détention l’ancien joueur et acteur de la NBA, Rashid Byrd - qui a joué dans la NBA G-League et à l'étranger - a été condamné vendredi à 90 ans de prison pour une série d'agressions sexuelles violentes, dont certaines ont eu lieu dans le comté de Los Angeles. Il passera ainsi le restant de ses jours enfermé.

Rashid Byrd restera en prison à vie. L'ancien basketteur de 42 ans, qui a joué dans la G-League de la NBA avec les D-Fenders des LA Lakers (aujourd'hui South Bay Lakers) et les Rio Grand Valley Vipers des Houston Rockets, a été condamné vendredi dernier, quatre ans après son arrestation, à 90 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'une série d'agressions sexuelles remontant à 2015. Le département de police de Los Angeles (LAPD) a initialement enquêté sur Byrd après avoir reçu la plainte de l'une de ses victimes en 2019. Il a été arrêté en septembre 2020 et détenu sous caution de 4 150 000 $.

Des faits qui remontent jusqu’en 2005

« A u cours de leur enquête, les détectives ont appris qu’en 2010, Byrd avait été reconnu coupable d'agression sexuelle impliquant une autre victime », indique le communiqué du LAPD. « Les détectives ont également découvert que Byrd avait été arrêté pour avoir agressé sexuellement une jeune femme dans l'État de Washington en 2005. » Les victimes de Byrd ont déclaré aux enquêteurs qu'il était « au départ charmant » avant de les contraindre à divers actes sexuels.

